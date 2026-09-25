A La Gran 7-30
25 de septiembre de 2026 a la - 11:21

AUDIO DE ARCHIVO: Hernán Rivas, “con toda la verdad”: la entrevista en que aseguró ser abogado

Momento que Hernán David Rivas Román juraba como integrante del JEM.
Momento que Hernán David Rivas Román juraba como integrante del JEM.Archivo, ABC Color
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