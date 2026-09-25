A La Gran 7-30
25 de septiembre de 2026 a la - 11:37

AUDIO: Yasy Cañy: periodista cree que atentado en su contra tiene “tinte político”

Interior de un vehículo dañado, con volante y tablero sucios, sin personas visibles ni elementos identificables.
El periodista César Candia sufrió un atentado cuando incendiaron su vehículo en Yasy Cañy, Canindeyú.Gentileza
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