A La Gran 7-30
30 de septiembre de 2026 a la - 12:43

AUDIO: Las Elecciones Municipales en números: guía completa con todo lo que tenés que saber

AME1509. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 30/09/2026.- Trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE), sostienen una bandera junto a un camión que transporta material electoral este miércoles en Asunción (Paraguay). El TSJE continuó con la distribución de los maletines electorales y máquinas de votación hacia 16 de los 17 departamentos del país para los comicios municipales del 4 de octubre, en los que se renovarán las 263 Intendencias (Alcaldías) del país y sus Juntas Municipales. EFE/ Juan Pablo Pino
AME1509. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 30/09/2026.- Trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay (TSJE), sostienen una bandera junto a un camión que transporta material electoral este miércoles en Asunción (Paraguay). El TSJE continuó con la distribución de los maletines electorales y máquinas de votación hacia 16 de los 17 departamentos del país para los comicios municipales del 4 de octubre, en los que se renovarán las 263 Intendencias (Alcaldías) del país y sus Juntas Municipales. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino
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