¿Fue un tornado lo de Caaguazú? Meteorología analiza rastros de destrucción

Tras el violento temporal que azotó a varios departamentos del país en la tarde de ayer, la Dirección de Meteorología e Hidrología se encuentra analizando los daños estructurales y recopilando datos de campo en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para determinar con precisión la magnitud de los vientos y la naturaleza exacta del fenómeno.

Eduardo Mingo, director de Meteorología, explicó: “Los registros actuales son parciales, ya que el impacto de las tormentas no siempre coincide con las estaciones meteorológicas oficiales. Por ello, la institución colabora con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para analizar videos y fotografías de las zonas afectadas”.

No obstante, se estiman promedios preliminares de entre 70 y 80 km/h, mientras que pobladores de zonas afectadas reportan vientos superiores a los 100 km/h.

“Entre los puntos más golpeados se encuentran áreas del departamento de Caaguazú, específicamente en localidades como J. Eulogio Estigarribia, las colonias Bertal y Sommerfeld, donde se reportaron daños severos a la producción agropecuaria, incluyendo pérdidas totales en aves de granja, la destrucción de tinglados y la muerte de ganado vacuno”.

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Asimismo, las autoridades indagan sobre afectaciones similares en sectores de San Pedro y Cordillera.

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¿Tornado o corrientes descendentes?

Ante la consulta sobre si el fenómeno correspondió a un tornado, hipótesis barajada por vecinos debido a la magnitud de los destrozos, Mingo aclaró que no es posible confirmarlo todavía. “Las descargas de las nubes de tormenta suelen generar corrientes descendentes que se confunden con tornados”.

El especialista indicó que la clave para diferenciar ambos fenómenos radica en el patrón de destrucción. “Mientras que un daño lineal evidencia vientos unidireccionales, un tornado genera una torsión y un patrón de destrucción circular”.

La categorización oficial y la estimación de la velocidad del viento mediante la escala Fujita solo se definen tras una evaluación minuciosa de los daños sobre el terreno, un trabajo que Meteorología realiza de forma coordinada con la SEN.

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Finalmente, Mingo recordó que Paraguay se encuentra ubicado dentro de un amplio corredor climático de tormentas severas que se extiende desde Bolivia hasta la cuenca del Río de la Plata, lo que propicia la aparición frecuente de este tipo de episodios violentos durante los periodos de inestabilidad atmosférica.