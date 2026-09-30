Elecciones municipales: ¿se aplicará la multa a quienes no vayan a votar?

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, confirmó que se aplicará la multa a las personas que no concurran a votar en las elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

El funcionario explicó que el organismo electoral ya cuenta con el requisito que faltaba para poner en marcha la aplicación de la multa equivalente a un jornal mínimo (G. 117.077).

“En estos momentos ya tenemos el instrumento que nos faltaba, que es la habilitación del Ministerio de Economía, para poder aplicar la multa”, señaló.

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¿Qué pasa si el ciudadano no paga la multa?

La situación presenta una particularidad que fue remarcada por el director de Procesos Electorales. Si bien la multa será aplicada a quienes no voten, la legislación no contempla un castigo adicional para quienes posteriormente no abonen el monto establecido.

“Se va a aplicar la multa a quienes no vayan a votar, pero siempre aclarando que la ley sacó un ingrediente importante que era el castigo por no votar y no pagar la multa”, explicó Ljubetic.

En ese sentido, indicó que el ciudadano podrá ser multado por no cumplir con su obligación electoral, pero que el hecho de no pagar posteriormente esa multa no generará otra sanción.

La particularidad de la normativa electoral

Ljubetic calificó la situación como una consecuencia de cómo quedó redactada la normativa. Según explicó, la ley permite aplicar la multa por no votar, pero eliminó el mecanismo de castigo para quienes no cumplan con el pago.

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“Resulta que le vamos a multar al ciudadano, pero si no paga la multa, no hay ningún castigo”, afirmó.

El funcionario sostuvo que la legislación quedó “renga”, precisamente porque establece la multa por la no participación electoral, pero no contempla una sanción adicional ante el eventual incumplimiento del pago.