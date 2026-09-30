Aparecen nuevas imágenes de la noche del horror en Eusebio Ayala

Nuevas imágenes de circuito cerrado ayudan a reconstruir el viaje de terror de Rebeca Martínez Aricayé (28) y Carolina Raquel Aguilar (32), las jóvenes mujeres que fueron perseguidas tras una fiesta, raptadas y ultimadas a balazos en Eusebio Ayala, distrito de Cordillera, en la madrugada del lunes último.

Hasta aquí, lo que se tenía era que las mujeres estuvieron participando de una jineteada bailable, donde compartieron con otras personas hasta que se desató un conflicto que incluyó golpes y forcejeos. Ante la situación, ambas optaron por retirarse a bordo de una motocicleta, pero fueron seguidas por una camioneta que las embistió y a la que posteriormente fueron obligadas a subir.

Hallazgo de los cuerpos

A tempranas horas del lunes 28 de septiembre (feriado), la Policía fue alertada sobre el hallazgo de los cuerpos de Rebeca y Carolina dentro del cementerio de la ciudad. Los intervinientes constataron que se trataba de las mujeres raptadas horas antes y confirmaron que Rebeca no presentaba signos de vida; en tanto que Carolina fue trasladada en grave estado a un centro asistencial.

Las primeras imágenes del incidente en la fiesta

Pocas horas después del suceso, comenzaron a difundirse videos de la jineteada de la que participaron las jóvenes y donde se inició una gresca que involucró a varios hombres que pudieron ser identificados a través de las imágenes.

Los primeros aprehendidos en torno al caso fueron los hermanos Roque Alcides Cañete Guanes (19) y Aníbal Javier Guanes López (21); este último, aparentemente expareja de la asesinada Rebeca Martínez Aricayé. Ambos hombres fueron liberados luego de aportar datos a los investigadores, de acuerdo a lo que se informó.

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Ya el martes se presentaron de forma voluntaria dos personas más: Lucas Anselmo Núñez Silva (19) y Juan Manuel Durañona Peralta (37). Aunque las autoridades policiales descartaron que los hombres hayan integrado el grupo de ocupantes de la camioneta que posteriormente interceptó el vehículo de las mujeres, la investigación apunta a que ambos forman parte del entorno de los supuestos autores materiales.

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El principal sospechoso

De acuerdo con las pesquisas, el presunto autor del feminicidio es Junior Ramón Delvalle Almeida (28), oriundo de Caacupé. Conforme a la declaración de Núñez Silva y Durañona Peralta, ellos se encontraban con las dos mujeres en la jineteada, cuando de repente apareció Junior, quien aparentemente tenía un interés sentimental hacia Rebeca.

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Nuevas imágenes del recorrido antes de la ejecución

En las últimas horas, la Policía pudo obtener dos nuevos videos del recorrido de las mujeres luego de haber sido raptadas. En uno de ellos se observa la camioneta Toyota Fortuner de color blanco, poco después de las 5 de la mañana, merodeando la que sería la casa de Aníbal Javier Guanes López, supuesto exnovio de Rebeca.

Se cree que la intención era atacar al joven al llegar a su vivienda, pero aparentemente este ya se encontraba en el interior, por lo que el vehículo se retiró del sitio.

Trabajadores escucharon los disparos

Una cámara ubicada cerca de una curtiembre que se encuentra en uno de los costados del cementerio donde fueron encontradas las mujeres, captó el momento en que dos trabajadores escuchan los disparos que terminaron con la vida de Rebeca y dejaron en grave estado a Carolina.

Además de capturar al principal sindicado por el crimen, las autoridades deberán determinar el porqué del ensañamiento contra las mujeres.

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