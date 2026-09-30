A La Gran 7-30
30 de septiembre de 2026 a la - 12:39

AUDIO: Peña habla de seguridad jurídica, pero se niega a responder sobre Atome y Hernán Rivas

Santiago Peña en traje oscuro discute activamente con un hombre de camisa blanca y barba, rodeados de otros asistentes formales.
Santiago Peña, presidente de la RepúblicaABC TV
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