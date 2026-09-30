A La Gran 7-30
30 de septiembre de 2026 a la - 12:45

AUDIO: SEN reporta 4.000 familias afectadas por fuerte temporal

Estructura metálica en ruinas en un terreno cubierto de hierba, bajo un cielo nublado.
Un tinglado colapsado en Santa Rosa del Mbutuy, devastado por un fuerte temporal en Caaguazú.Gentileza
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