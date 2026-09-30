A La Gran 7-30
30 de septiembre de 2026 a la - 12:47

AUDIO: Temporal deja cuantiosos daños y sin electricidad a Yhú

Estructura de ladrillo con techo desmoronado y vegetación cercana, en un entorno rural y nublado.
Destrozos tras temporal en Yhú.
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