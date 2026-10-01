A La Gran 7-30
01 de octubre de 2026 a la - 09:27

AUDIO: Detienen al fiscal general de Bolivia tras ser ligado al narco Sebastián Marset

(FILES) Bolivian newly appointed General Attorney Roger Mariaca delivers a speech after swearing in at the Vice-Presidency headquarters in La Paz, Bolivia on October 22, 2024. Bolivian police arrested General Attorney Roger Mariaca on September 30, 2026, two days after the United States revoked their visas due to alleged links to drug trafficking, a Bolivian government source told AFP. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)
(FILES) Bolivian newly appointed General Attorney Roger Mariaca delivers a speech after swearing in at the Vice-Presidency headquarters in La Paz, Bolivia on October 22, 2024. Bolivian police arrested General Attorney Roger Mariaca on September 30, 2026, two days after the United States revoked their visas due to alleged links to drug trafficking, a Bolivian government source told AFP. (Photo by AIZAR RALDES / AFP)040827+0000 AIZAR RALDES
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