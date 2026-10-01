Daniel Vallejo eliminó al número 13 del mundo y avanzó en el ATP 500 de Tokio

Adolfo Daniel Vallejo logró hoy el triunfo más importante de su carrera: derrotó al número 13 del mundo. El paraguayo superó al español Rafael Jódar, el mejor tenista español en el ranking ATP después de Carlos Alcaraz. La victoria guaraní por 6-1 y 6-3 en 1 hora y 7 minutos en el Ariake Coliseum de la ciudad de Tokio, Japón.

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Vallejo accedió a la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, el segundo torneo que disputa en la gira asiática luego del Grupo Mundial I de la Copa Davis con Paraguay. La raqueta uno de nuestro país clasificó al cuadro principal después de vencer por 6-3 y 6-2 al japonés Taro Daniel y por 6-4, 5-7 y 7-5 al portugués Jaime Faria en las rondas clasificatorias.

¡FUERTE ESE GRITO! 🇵🇾🔥 Vallejo cerró el punto con un lujazo ante Jódar.



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¿Quién es el rival de Daniel Vallejo en la segunda ronda del ATP de Tokio?

Daniel Vallejo tiene rival confirmado en la segunda ronda del ATP 500 de Tokio. El tenista 56 de la nómina mundial medirá a Mateo Berretini: el italiano de 40 años clasificó a la llave de octavos de final tras superar por 1-6, 7-6 (7-1) y 6-4 al español Davidovich Fokina en el Kinoshita Group Arena. El enfrentamiento es el viernes en horario a definir.