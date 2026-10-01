Policiales
01 de octubre de 2026 a la - 12:23

Marset también corrompió a funcionarios en Paraguay, dice ministro de la Senad

Sebastián Marset.
Sebastián Marset.Gentileza

Tras la detención del fiscal general de Bolivia por supuestos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya dijo esperar que se revele también a cuáles funcionarios públicos paraguayos logró corromper la estructura criminal cuyo liderazgo es atribuido al uruguayo.

Por ABC Color
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En conversación con ABC Cardinal este jueves, el ministro titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, opinó que la reciente detención del fiscal general de Bolivia y otras autoridades del país vecino por presuntos vínculos con el narcotráfico son consecuencia de la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y expresó su deseo de que detenciones similares se registren en Paraguay.

El Gobierno de Bolivia acusó hoy al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido ayer, de supuestamente liderar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público boliviano que, según las autoridades, protegía al “narcoterrorismo” en el país.

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia.
Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia.

Las autoridades bolivianas vinculan a esa supuesta organización criminal liderada por Mariaca con las actividades de Marset, quien estableció en Paraguay un esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional – desmantelada en la investigación ‘A Ultranza’ - y quien luego migró sus operaciones a Bolivia.

“Acá también corrompió a funcionarios”

Jalil Rachid, vestido con traje oscuro y corbata a rayas, serio, sentado en su oficina con documentos y teléfono móvil sobre el escritorio.
Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas.

“Desde el momento de la detención de Marset dijimos que se podían abrir otras aristas de investigación”, recordó el ministro Rachid, quien señaló que él predijo que “cuando él hable van a caer como moscas” sus colaboradores.

Lea más: Gobierno boliviano acusa al fiscal general de liderar organización que protegía al narcotráfico

Afirmó que su “deseo personal” es que la detención de Marset revele también información que identifique a los funcionarios públicos que su estructura pudo haber corrompido en Paraguay, “sea quien sea, las autoridades o exautoridades que sea”.

“Marset se hace rico acá, en Paraguay. Su estructura empezó a operar en Paraguay, luego se da a la fuga y se instala en Bolivia”, subrayó. “Así como trabajaba en Bolivia, trabajó acá, y acá también corrompió a funcionarios”.

Lea más: Caso Marset: Bolivia desmantela red de encubrimiento e investiga rutas en el Chaco paraguayo

Sebastián Marset fue extraditado a los Estados Unidos luego de su detención en Bolivia, en marzo de este año.

El uruguayo se encuentra recluído en el país norteamericano a la espera del inicio de un juicio por supuesto narcoterrorismo y lavado de dinero que está programado para enero de 2027.

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