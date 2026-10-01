Caso Eusebio Ayala: revelan que una de las víctimas recibió una llamada antes de que las raptaran y balearan

El homicidio se produjo el lunes de madrugada (28 de setiembre) en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

La asesinada resultó ser Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, madre de una criatura, y la hasta ahora sobreviviente es Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, madre de cuatro niños.

Los ahora imputados por homicidio doloso agravado son Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Junior Peluquero o Polaco, y Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, sin alias conocido, ambos prófugos.

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“Junior Ramón Delvalle Almeida fue al evento de jineteada en compañía de Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo (ambos prófugos e imputados) y la persona quien vestía una remera mangas corta de color rosado, pantalón de color claro, quepis de color azul, calzado de color oscuro, con plantilla de color blanco (hasta ahora no identificado y prófugo), quienes posteriormente habrían perpetrado el homicidio y la tentativa de homicidio”, dice la imputación firmada por la fiscala Norma Concepción Salinas Daiub.

Imputación por homicidio en Eusebio Ayala relata pelea previa al ataque

El documento recuerda la pelea que hubo durante esa fiesta, que fue provocada por el exnovio de Rebeca.

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“En el evento de jineteada se encontraba Aníbal Javier Guanes López (expareja de la víctima fatal), quien observaba a la misma bailar con el grupo de personas antes mencionadas, situación que le causó molestia, por lo que fue hasta donde se encontraban los mencionados, chocando por la persona que vestía una remera mangas cortas de color rosado, pantalón de color claro, quepis de color azul, calzado de color oscuro, con plantilla de color blanco”.

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Luego de la riña, los ahora imputados Junior Ramón y Édgar Clodomiro, más el hombre de quepis azul que aún no fue identificado, se retiraron de la fiesta en una camioneta Kia Sportage gris. En tanto que Rebeca y Carolina salieron del evento en compañía de un primo de Rebeca, todos a bordo de la misma motocicleta.

¿Ya se conocían o se conocieron en esta fiesta?

“Las victimas, en compañía de su primo Jesús Damián Aricayé Silguero, se retiraron del lugar, circulando por la zona céntrica de la ciudad de Eusebio Ayala, ínterin en que Rebeca Martínez Aricayé recibió una llamada telefónica de Junior Ramón Delvalle Almeida, quien le cuestionó el hecho de la agresión contra uno de sus acompañantes, por parte de su expareja Aníbal Javier Guanes López”, revela el relato de hechos de la Fiscalía.

Es decir, esa pelea durante la fiesta de la jineteada habría sido el detonante del rapto de las chicas, con la aparente intención de atraer el exnovio de una de ellas, para cobrar venganza.

También queda claro entonces que Junior, Édgar y el otro que aún no fue identificado cambiaron de vehículo en algún momento, ya que salieron de la jineteada en una camioneta Kia Sportage gris y luego capturaron a las chicas con una camioneta Toyota Furtuner blanca.

“Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo y la persona que vestía una remera mangas cortas de color rosado, pantalón de color claro, quepis de color azul, calzado de color oscuro, con plantilla de color blanco (a identificar), habrían realizado los disparos contra la humanidad de las dos víctimas Rebeca Martínez Aricayé y Carolina Aguilar. Serían dos de los autores materiales del hecho investigado, considerando que este bajó del vehículo Toyota Fortuner, alzó a las víctimas conjuntamente con la otra persona y las trasladaron hasta el Cementerio de Eusebio Ayala, lugar en el que dispararon contra la humanidad de ambas y las dejaron en dicho lugar. Junior Ramón Delvalle Almeida habría dado las instrucciones para perpetrar los homicidios, por lo cual se lo considera como el autor moral del hecho investigado”, concluye la Fiscalía.

Sospechosos, con antecedentes por asaltos

Junior Ramón Delvalle Almeida fue identificado como el presunto cabecilla de la banda de criminales que el 9 de diciembre de 2024 secuestró a dos gerentes y luego asaltó la base de la empresa de seguridad Britimp, en Asunción.

También tiene orden de captura por el asalto a un camión blindado de la empresa de seguridad Yrendagüe, el 1 de julio pasado en Yataity del Norte. Ese vehículo no llevaba dinero, sino medicamentos adelgazantes y celulares iPhone.

Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, en tanto, fue detenido por última vez el 7 de junio de 2025 en Ciudad del Este, como miembro de luna banda de robacoches especializada en el robo de camionetas Toyota Fortuner.

De hecho, cuando eso tenía ocho órdenes de captura pendientes. La Policía había informado sobre él que integraba la famosa banda Flipper, que usa dispositivos electrónicos para sustraer vehículos de alta gama.