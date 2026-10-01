A La Gran 7-30
01 de octubre de 2026 a la - 10:05

AUDIO: Red Desinformante: declaran parlamentarios opositores víctimas de la campaña sucia

Espínola en traje negro usando el móvil, Benítez con documentos y corbata roja, frente al Ministerio Público, en un entorno urbano.
Raúl Benítez, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo comparecen en el Ministerio Público por la investigación sobre la Red Desinformante.Pablo Otazú
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