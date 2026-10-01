A La Gran 7-30
01 de octubre de 2026 a la - 10:39

AUDIO: Temporal también causó daños en cultivos: Caaguazú, la zona más afectada

Paisaje rural con techos dañados y chapas esparcidas tras fuerte temporal en Caaguazú.
Un enorme galpón de 200 metros de largo por 18 metros de ancho se derrumbara completamente ocasionando la perdida de unos 50 mil pollitos.Victor Daniel Barrera
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