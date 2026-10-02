A La Gran 7-30
02 de octubre de 2026 a la - 12:57

AUDIO: Elecciones municipales: explican funcionamiento del TREP y estiman horario de transmisión de resultados

Persona con credencial electoral en mano, manipulando documentos en un entorno de capacitación electoral con pantalla informativa al fondo.
Una persona manipula documentos electorales en un ambiente de capacitación para las elecciones municipales de octubre.
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