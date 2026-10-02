Video: asaltan y matan a conductor de Bolt en Luque

Un conductor de la plataforma Bolt murió este jueves por la noche tras ser baleado durante un supuesto asalto en el barrio Laurelty de Luque. La víctima fue identificada como Gustavo Antonio Benítez Acuña, de 40 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:20, sobre la calle República Dominicana, en inmediaciones de México. De acuerdo con imágenes de circuito cerrado, una motocicleta se aproximó al Toyota New Vitz que conducía la víctima y se produjo un forcejeo.

Tras el ataque, el conductor avanzó unos metros y terminó chocando contra una muralla. Bomberos voluntarios lo auxiliaron y trasladaron hasta el Hospital Regional de Luque, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

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Investigan un supuesto asalto

El comisario Darío Ledesma, jefe de la Comisaría 46ª de Luque, señaló que los investigadores todavía trabajan para determinar las circunstancias exactas del ataque.

“Fue sorprendido por motociclistas, con intención aparentemente de asalto”, explicó el jefe policial. Agregó que en las imágenes se observa un forcejeo y que, posteriormente, el conductor herido vuelve a avanzar hasta terminar colisionando contra una reja.

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Según los primeros datos proporcionados por la Policía, la víctima habría recibido un disparo en la zona posterior de la cabeza. También se maneja la versión de un segundo impacto en otra parte del cuerpo, pero esto deberá ser confirmado mediante la inspección forense.

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Buscan determinar quiénes viajaban en el vehículo

Las imágenes de circuito cerrado también muestran a otras personas que salen del automóvil y se alejan del sitio. Sin embargo, la Policía aún no pudo determinar si se trataba de pasajeros o de los propios atacantes.

“Hasta el momento no tenemos las circunstancias reales confirmadas del hecho”, indicó Ledesma. Explicó que se buscarán otras cámaras de seguridad que permitan reconstruir la secuencia e identificar a los presuntos autores.

El jefe policial señaló además que no está claro cuántas personas se desplazaban en la motocicleta ni si alguno de los involucrados descendió previamente de otro vehículo.

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Criminalística aún debe inspeccionar el automóvil

Tras conocerse el fallecimiento, agentes de Criminalística debían realizar la inspección del Toyota New Vitz para determinar, entre otros elementos, si quedaron vainillas servidas dentro del vehículo o en el lugar del ataque.

El comisario indicó que inicialmente los agentes se trasladaron directamente hasta el Hospital Regional para confirmar la identidad del conductor, quien no llevaba documentos consigo.

La Fiscalía y la Policía continúan con la recopilación de imágenes de circuito cerrado y testimonios de vecinos para establecer cómo ocurrió el ataque, determinar la cantidad de involucrados y avanzar en la identificación de los presuntos responsables.