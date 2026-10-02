Joshua Duerksen sobre su paso a Hitech: “Orgulloso de tener la oportunidad de competir con ellos”

Un nuevo capítulo con aires de máxima ambición

Tras dar el salto oficial a la estructura de Hitech para la temporada 2027 de la Fórmula 2, Joshua Duerksen expresó su total entusiasmo por esta nueva etapa en su carrera deportiva. El piloto nacional, respaldado por su sólido palmarés de ocho victorias, 16 podios y su rol de desarrollo en el equipo Mercedes de Fórmula 1, encara el futuro con las expectativas al máximo.

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Al confirmarse el acuerdo con la escudería británica —reconocida como una de las más sólidas y respetadas en las categorías inferiores del automovilismo internacional—, el paraguayo compartió sus primeras sensaciones: “¡Estoy muy emocionado de unirme a Hitech para la temporada 2027 de Fórmula 2! Hitech ha demostrado, durante muchos años, ser uno de los equipos más fuertes de la Fórmula 2, y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de competir con ellos. Tengo muchas ganas de conocer a todos, empezar a trabajar juntos y ver qué podemos lograr”.

💬 Joshua Dürksen | Hitech



“I’m incredibly excited to be joining Hitech for the 2027 @Formula2 season.



“Hitech has shown for many years that it is one of the strongest teams in Formula 2 and I’m very proud to have the opportunity to race with them.”#Hitech #F2 #RoadToF1… — Hitech (@HitechGP) October 2, 2026

El gran desafío del nuevo monoplaza de 2027

El aterrizaje de Duerksen en Hitech coincide con un momento bisagra para la antesala de la F1: la introducción del monoplaza evolucionado para 2027. Este cambio técnico exigirá al máximo a pilotos y equipos, un terreno donde la amplia experiencia del paraguayo en la categoría se convertirá en un activo fundamental.

Consciente del reto que se avecina en el horizonte, Duerksen se mostró motivado de cara al trabajo en el simulador y la pista: “El nuevo coche para 2027 nos plantea otro reto apasionante y estoy muy motivado para empezar. Quiero seguir progresando, seguir luchando por las victorias y los mejores resultados posibles en todos los circuitos. Confío en que juntos podemos lograr grandes cosas la próxima temporada”.