Paraguay vs. Colombia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Fecha FIFA

La selección paraguaya disputa hoy el segundo amistoso de la Fecha FIFA de setiembre-octubre. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que derrotó 2-0 a Bolivia en el primer partido, enfrenta a Colombia en la ciudad de New Jersey: empieza a las 21:00, hora de nuestro país, en el Sports Illustrated, el estadio del RB New York. Dirige el canadiense Pierre-Luc Lauzière y transmiten ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.

Paraguay vs. Colombia: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

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Chile: 20:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 17:00 horas

Estados Unidos - Este: 19:00 horas

Inglaterra: 01:00 horas

España: 02:00 horas

Bélgica: 02:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 02:00 horas

Paraguay vs. Colombia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Paraguay vs. Colombia: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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