Paraguay vs. Colombia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Fecha FIFA

La selección paraguaya disputa hoy el segundo amistoso de la Fecha FIFA de setiembre-octubre. La Albirroja de Gustavo Alfaro, que derrotó 2-0 a Bolivia en el primer partido, enfrenta a Colombia en la ciudad de New Jersey: empieza a las 21:00, hora de nuestro país, en el Sports Illustrated, el estadio del RB New York. Dirige el canadiense Pierre-Luc Lauzière y transmiten ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM.
Paraguay vs. Colombia: ¿A qué hora es hoy el partido?
Paraguay: 21:00 horas
Argentina: 21:00 horas
Brasil: 21:00 horas
Uruguay: 21:00 horas
Chile: 20:00 horas
Ecuador: 19:00 horas
Colombia: 19:00 horas
Perú: 19:00 horas
Venezuela: 20:00 horas
Bolivia: 20:00 horas
El Salvador: 18:00 horas
México: 18:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 17:00 horas
Estados Unidos - Este: 19:00 horas
Inglaterra: 01:00 horas
España: 02:00 horas
Bélgica: 02:00 horas
Marruecos: 01:00 horas
Sudáfrica: 02:00 horas
Paraguay vs. Colombia: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
El Trece
- Tigo Star: Canal 10
- Personal Flow: Canal 10
- Copaco IPTV: Canal 13
- Claro TV: Canal 22
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