Elecciones municipales: Peña viola la veda electoral

A pesar de que desde la 23:59 del jueves rige la veda electoral en todo el país, el presidente de la República, Santiago Peña, utilizó la plataforma de un acto oficial en Mburuvicha Róga para expresar un explícito respaldo político al candidato a intendente de Asunción por la ANR, Camilo Pérez.

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El evento, convocado originalmente para rendir homenaje a la delegación del Team Paraguay que compitió en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, sirvió de escenario para que el mandatario destacara la incursión política del titular del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

“El presidente del Comité Olímpico (Camilo Pérez) tomó una decisión valiente: en vez de quedarse a seguir cosechando mucho de lo que sembró a lo largo de estos años en el deporte, hoy se pone en la vitrina de la política como candidato a intendente aquí en nuestra capital”, expresó Peña ante la concurrencia.

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Posteriormente, al ser consultado por la prensa sobre otros temas de agenda pública como la negociación de la tarifa de Itaipú, el jefe de Estado reiteró su postura proselitista. “Después de la gran victoria de Camilo que vamos a tener el domingo, yo creo que esa va a ser la siguiente noticia”, aseveró, pasando por alto las restricciones legales vigentes.

¿Cuál es el artículo que violó Santiago Peña?

De acuerdo con el Código Electoral Paraguayo, Santiago Peña incurrió en una falta tipificada dentro Artículo 290 de Ley Nº 7135/2023, la cual establece, regula y prohibe la propaganda electoral.

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La normativa establece que los mensajes que promuevan candidaturas están consideradas propaganda electoral. Al hacer mención a su incursión política y afirmar que ganará el domingo, Peña estuvo promoviendo la candidatura de Camilo Pérez.

Como toda propaganda debe terminar obligatoriamente 48 horas antes del día de las elecciones (las 23:59 del jueves), las expresiones estuvieron fuera del periodo y por ende, constituyen una falta.

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La Justicia Electoral recordó hace unos días que el incumplimiento de estas disposiciones tiene sanciones que no solo consisten en el retiro de la propaganda, sino también en multas e incluso la detención o prisión de las personas que no cumplan con las disposiciones legales.

Reivindicación de la estructura partidaria

Durante el contacto con la prensa, Peña abogó por la participación ciudadana y defendió el rol de las agrupaciones políticas tradicionales dentro del sistema democrático. “La democracia se sostiene sobre partidos políticos. Hoy la ANR, con el presidente Horacio Cartes a la cabeza, está haciendo realmente cosas que eran inimaginables años atrás: atenciones médicas, trabajo social, ferias de empleo”, destacó el mandatario.

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Asimismo, comparó el esquema político paraguayo con el bipartidismo de los Estados Unidos y sostuvo que la ANR ha demostrado capacidad de organización para movilizar a miles de ciudadanos en los procesos electorales. Finalmente, aseguró que, concluida la jornada del domingo, mantendrá una agenda de trabajo descentralizada con todos los intendentes y gobernadores electos del país.