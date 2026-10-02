A La Gran 7-30
02 de octubre de 2026 a la - 12:54

AUDIO: Elecciones municipales: Peña viola la veda electoral al respaldar públicamente a Camilo Pérez

Santiago Peña en Mburuvicha Róga. Foto: Mariela Fretes/ABC TV.
Santiago Peña en Mburuvicha Róga. Foto: Mariela Fretes/ABC TV.Mariela FretesABC TV
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