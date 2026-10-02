A La Gran 7-30
02 de octubre de 2026 a la - 12:49

AUDIO: Elecciones municipales: TSJE insta a “votar a conciencia” y no por miedo a una multa

Hombres interactúan en centro de votación externo, algunos con documentos y visibles preocupaciones mientras completan formularios.
Elecciones Municipales 2026.Jesús Riveros
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