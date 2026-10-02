A La Gran 7-30
02 de octubre de 2026 a la - 12:52

AUDIO: Fenómeno El Niño: autoridades realizan asistencia y llevan apoyo financiero a productores tras tormentas en Yhú

La zona de Unión hasta el momento no recibe ninguna asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional
Las familias perjudicadas por el temporal se quejan de la falta de asistencia de las instituciones correspondientesSergio Escobar
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