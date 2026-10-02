Video: denuncian brutal agresión de cuatro estudiantes contra una alumna de 17 años

Una adolescente de 17 años fue agredida por un grupo de cuatro estudiantes en la vía pública, en Asunción. El hecho ocurrió el viernes último y, según la denuncia de su madre, sería la culminación de una serie de episodios de acoso que se arrastran desde el año pasado.

La madre relató que la adolescente se encontraba acompañada por un familiar cuando fue sorprendida por detrás y atacada por el grupo. La agresión quedó registrada en imágenes que posteriormente fueron difundidas.

Lea más: Alerta en la UNA por acoso sexual y digital: Ministerio de la Mujer interviene tras denuncias

Denuncian lesiones y secuelas psicológicas

De acuerdo con el relato de la madre, la adolescente sufrió golpes en el rostro y las costillas, además de arañazos y lesiones en distintas partes del cuerpo. También cuenta con un diagnóstico médico sobre las lesiones.

La mujer aseguró que su hija presenta además consecuencias psicológicas luego del episodio. “Mi hija está con dolores corporales y también psicológicos”, manifestó al referirse al estado de la adolescente.

La madre cuestionó especialmente que, según su versión, no se haya activado un protocolo de actuación tras los antecedentes de acoso que había comunicado previamente a responsables de la institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Apuñaló a un estudiante al salir del colegio y la Fiscalía lo liberó tras considerarlo “leve”

La madre denuncia antecedentes de acoso

Según la denunciante, los problemas con una de las presuntas agresoras se remontan al año pasado. Afirmó que en varias ocasiones acudió a responsables de la institución para informar sobre situaciones que involucraban a su hija.

La mujer sostuvo que también recibió información de otros padres sobre supuestas amenazas dentro del entorno educativo. No obstante, estos hechos deberán ser determinados mediante las investigaciones correspondientes.

La madre afirmó que, tras la agresión, tomó conocimiento de publicaciones realizadas en redes sociales en las que presuntamente se hacía referencia al enfrentamiento y a las medidas adoptadas contra las estudiantes involucradas.

Lea más: Denuncian presunta agresión a un alumno en Capiibary

Denuncia fue presentada ante la Fiscalía

La madre señaló que presentó una denuncia ante el Ministerio Público y cuestionó la falta de comunicación que, según indicó, tuvo inicialmente con las autoridades encargadas de investigar el caso.

También manifestó su preocupación porque, de acuerdo con su versión, una de las estudiantes involucradas habría retornado a clases mientras su hija permanecía en su vivienda recuperándose de las consecuencias del ataque.

La mujer pidió que se investigue el caso y que se adopten medidas para evitar nuevos episodios de violencia. Según su relato, incluso habría existido una invitación posterior a un evento en la que, presuntamente, se pretendía volver a agredir a su hija.

Investigación deberá determinar responsabilidades

La denunciante sostuvo que la agresión no habría sido un hecho espontáneo, sino que existirían antecedentes y una situación previa de hostigamiento. También afirmó que otros estudiantes le comunicaron que estaban buscando a su hija.

Todos estos extremos deberán ser corroborados por las autoridades competentes mediante testimonios, registros audiovisuales y otros elementos de investigación.