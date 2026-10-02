AUDIO: Paraguay aguarda datos de Bolivia sobre Marset: “Cuanto más salga a la luz, mejor”, afirma ministro

A La Gran 7-30
02 de octubre de 2026 a la - 12:47

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Hombre delgado con suéter negro y corbata, sentado en mesa con documentos, en ambiente formal de reunión.
Jalil Rachid
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