A La Gran 7-30
06 de octubre de 2026 a la - 09:25

AUDIO: Crimen de Eusebio Ayala: cayó el principal sospechoso del asesinato de Rebeca Martínez

Junior Delvalle en camiseta de rayas azul y blanca, con expresión seria y fondo de color amarillo.
Junior Delvalle señalado como principal sospechoso del crimen en Eusebio Ayala la semana pasada.Gentileza Policía Nacional
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