Crimen de Eusebio Ayala: cayó el principal sospechoso del asesinato de Rebeca Martínez

La captura se produjo en La Colmena, departamento de Paraguari según informaciones preliminares. Esta mañana, llegaron hasta el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional; Édgar Clodomiro Rodríguez y Alcides Gaona, los otros dos detenidos en las últimas horas por en el caso del crimen ocurrido la semana pasada en Eusebio Ayala.

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Las autoridades lograron la detención de Junior Delvalle, cabecilla del grupo dos presuntos autores materiales identificados como Édgar Clodomiro Rodríguez y Alcides Ramón Osorio, además de dos hombres señalados por colaborar en la huida de los sospechosos. El comisario Abel Cantero, jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, detalló cómo se realizaron los operativos tras los rastrillajes iniciados durante el fin de semana.

“El domingo a la noche ya empezó la primera detención de Quintín Velázquez en zona de Atyrá. Luego, ya con las tareas de rastrillaje, se logró la segunda detención, que sería de Clodomiro. Clodomiro ya era una figura importante dentro de la investigación, ya que estaba como autor material”, explicó el jefe policial.

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Posteriormente, las fuerzas de seguridad localizaron al siguiente sospechoso en una propiedad rural. “Más tarde se consiguió la detención de Alcides Ramón Osorio en una zona rural, buscando refugio en una vivienda precaria”, agregó Cantero.

🔴 AHORA | Captura clave en el caso Eusebio Ayala: Junior Ramón Delvalle, sindicado de matar a Rebeca.



La Policía Nacional reportó la detención de Junior Ramón Delvalle Almeida en la zona de La Colmena. El hombre es sindicado por los investigadores como el presunto cabecilla de… pic.twitter.com/p5GE1rMfFW — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 6, 2026

Además de los arrestos, los investigadores lograron incautar dos automóviles que habrían sido utilizados durante la noche del hecho y en los días posteriores para el traslado y la fuga de la banda.

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El móvil del “orgullo”

Consultado sobre el trasfondo que desencadenó el ataque, el comisario Cantero expuso la hipótesis que apunta a un altercado previo durante la jineteada en donde se encontraban las víctimas antes del ataque. “La hipótesis del homicidio surge a raíz de la pelea que se generó dentro de la sortijeada, donde Alcides Ramón recibió una agresión física. Aparentemente ni fue un golpe, sino un empujón nada más”, relató el comisario Cantero.

De acuerdo con las averiguaciones policiales, dicho incidente rozó una cuestión de orgullo personal para el principal prófugo: “A raíz de ese evento, Junior Delvalle se sintió ofendido, ya que estas dos personas son sus invitados y él es cordillerano. Entonces Junior no aceptó que sus invitados sean los ofendidos en su ciudad, entonces querían vengar esto”, aseveró.

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Según el testimonio del investigador, el objetivo primario de los agresores no eran las mujeres, sino la persona con quien tuvieron el altercado: “El objetivo de ellos era ubicar al exnovio y al agresor, y probablemente era acabar con su vida”, resaltó.

🔸 Caso Eusebio Ayala: caen sospechosos del crimen y presuntos cómplices que facilitaron la fuga en Guairá.



Avanza la causa por el crimen de Eusebio Ayala con la detención de presuntos autores y cómplices de la fuga en Guairá. Además, la Policía incautó dos camionetas vinculadas… pic.twitter.com/LSU8q5Pnyl — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 6, 2026

La escalada hacia el crimen

Al no encontrar directamente a su objetivo inicial, los agresores interceptaron a Rebeca Martínez y a su amiga cuando estas se desplazaban en motocicleta. La hipótesis policial sugiere que las abordaron para forzarlas a revelar el paradero de la persona a quien buscaban.

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No obstante, la situación escaló de forma trágica en el momento en que las víctimas increparon la violencia del procedimiento. “Cuando la atropellan a Rebeca y a su amiga en la moto y la alzan, Rebeca le recrimina a Junior por tal acción. Ahí los otros dos cómplices se dieron cuenta de que ya fueron identificados, y entonces no quedaba otra que acabar con la vida de estas dos personas”, sentenció el comisario Cantero.

“El objetivo de ellos siempre fue acabar con la vida de esta persona y borrar la identificación que podían brindar estas personas sobre esto”, concluyó el jefe del Departamento de Homicidios.

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Imposición de medidas para Clodomiro

También esta mañana trasladaron al Palacio de Justicia a Edgar Clodomiro Rodríguez para su audiencia de imposición de medidas. El imputado no emitió declaraciones durante el procedimiento.