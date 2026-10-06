Supuestos maltratos de Camilo Pérez: “Nunca más permitan que una mujer sudada me bese”

Continúan los cuestionamientos internos dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) hacia el candidato cartista Camilo Pérez, quien fue derrotado en las elecciones municipales de Asunción, donde se impuso Soledad Núñez.

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego lanzó fuertes cuestionamientos contra Pérez y relató episodios que, según afirmó, ocurrieron durante los recorridos proselitistas realizados en distintos barrios vulnerables de la Capital.

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Samaniego aseguró que el candidato habría expresado su molestia por el acercamiento de personas transpiradas durante las actividades políticas. Según reveló la legisladora a la 1020 AM, en uno de esos encuentros Pérez habría dicho: “Nunca más permitan que una mujer sudada me bese. La próxima les echo a todos”.

La senadora sostuvo que la supuesta advertencia se produjo durante recorridos por zonas como Barrio Obrero y los bañados.

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“Recorría con alcohol para desinfectarse”, afirmó

Samaniego también cuestionó el comportamiento que, según su relato, tenía Pérez durante sus recorridos por sectores populares.

La legisladora afirmó que el candidato cartista llevaba alcohol consigo para desinfectarse después de tomar contacto con las personas durante las actividades políticas.

“Argaña, por lo menos, disimulaba: se subía a su camioneta y hacía eso. Este (Camilo) lo hacía frente a toda la gente”, sostuvo Samaniego, al comparar la conducta que atribuyó a Pérez con la del fallecido dirigente colorado Luis María Argaña.

Samaniego cuestiona su relación con los barrios humildes

La dirigente colorada disidente también afirmó que Pérez mostraba resistencia a recorrer barrios humildes de Asunción durante la campaña electoral.

Según Samaniego, la actitud del candidato generó malestar entre dirigentes y concejales que acompañaban su postulación.

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Maltrato a concejales y vecinos

Además, denunció que Pérez maltrataba a los dirigentes y correligionarios colorados, inclusive afines a Honor Colorado, durante los encuentros proselitistas.

La senadora señaló que los ahora electos concejales incluso habrían confrontado a Pérez y cuestionado el supuesto trato que recibían tanto ellos como los vecinos.

Como ejemplo, Samaniego mencionó al concejal electo Miguel Sosa (ANR-HC), a quien presentó como uno de los dirigentes que habrían cuestionado al candidato.