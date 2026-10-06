Hoy vence plazo para reportar daños por granizada: aseguradoras dan este consejo

Cientos de clientes afectados por la granizada reportada el sábado último en gran parte del Departamento Central y Asunción hicieron largas filas en las aseguradoras ayer lunes para ingresar su denuncia; sin embargo, crece la ansiedad de muchos que aún no han podido ser atendidos, considerando que el plazo vence hoy.

El Código Civil establece un plazo de 72 horas para que el afectado comunique al asegurador la ocurrencia del siniestro desde que se tiene conocimiento del mismo.

Proveer todos los medios posibles para realizar la denuncia

Al respecto, desde la Superintendencia de Seguros (SIS) del Banco Central del Paraguay (BCP) a través de una circular SS.SG No 013/26, instaron a las aseguradoras a prever todos los mecanismos posibles ya sea físico o electrónico para que los clientes afectados presenten su solicitud, además de proveer y facilitar la información pertinente.

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La circular menciona además que las entidades aseguradoras deben disponer de los mecanismos operativos, tecnológicos y de personal suficiente y capacitado para gestionar las denuncias con rapidez, trazabilidad y transparencia, evitando demoras o trabas injustificadas.

También indicaron que las aseguradoras están obligadas a publicar y mantener actualizados (con visibilidad y fácil acceso en sus sitios web y redes sociales) los medios, canales, horarios y procedimientos para recibir denuncias.

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Sobre la recepción de la denuncia, añade que obligatoriamente debe registrarse por cualquier canal habilitado (portales, sitio web, corredores/agentes, WhatsApp corporativo, call center, correo electrónico u otros), y que la aseguradora debe entregar un acuse de recibo fehaciente al denunciante (sea en formato físico o electrónico).

Se debe dejar constancia por cualquier medio

La vicepresidenta de la Asociación de Agentes de Seguros del Paraguay (AASP), Lorena Solís, indicó al respecto que lo importante es dejar una constancia del reclamo al menos por vía email (correo electrónico) para que el cliente esté resguardado.

No obstante, agregó que todas las aseguradoras cuentan con App (aplicaciones), una página web o un correo institucional donde pueden dejar el reclamo en el buzón. Según indicó con eso es suficiente para que el usuario esté resguardado de la obligación o carga del asegurado.

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También mencionó que algunas aseguradoras, no obstante, ya están reportando extensión de plazos de la denuncia a fin de dar tranquilidad a sus clientes.

Granizo “rompeautos” ¿Cómo se denuncia el daño?

El primer paso para iniciar el reclamo es comunicar el siniestro a la compañía de seguros. Solís manifestó que la mayoría de las aseguradoras cuenta con atención telefónica las 24 horas o aplicaciones (APP) mediante las cuales se puede realizar la denuncia.

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En algunos casos, el asegurado puede cargar fotografías o videos del vehículo y brindar datos básicos sobre el hecho, como el lugar donde ocurrió, dónde se encontraba el automóvil, si estaba estacionado o circulando y cuándo se produjo el evento.

“Después con esa constancia y sin ningún otro trámite, en este caso no hace falta parte policial, es un hecho de la naturaleza”, indicó.