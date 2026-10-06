Policía revela qué habría detrás del crimen en Eusebio Ayala

La Policía Nacional brindó una conferencia de prensa luego de la detención de Júnior Delvalle, alias Peluquero, señalado como uno de los principales sospechosos del ataque ocurrido en Eusebio Ayala. En el mismo, Rebeca Martínez Aricayé murió tras recibir disparos y su amiga Carolina Raquel Aguilar quedó gravemente herida.

Además de Delvalle, fueron detenidos Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, alias Ka’i, quienes son sindicados como presuntos cómplices.

El hecho se produjo luego de una jineteada, donde las víctimas fueron vistas compartiendo con los ahora sospechosos.

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Delvalle habría efectuado los disparos

El jefe del Departamento de Crimen Organizado, comisario Luis López, calificó a Delvalle como un “elemento esencial” dentro de la investigación y señaló que podría ser el autor de los disparos contra las mujeres.

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No obstante, indicó que todavía se aguarda el resultado de la prueba de parafina, que permitirá confirmar o descartar la participación del sospechoso en los disparos.

Policía apunta a una posible venganza

Durante la conferencia de prensa, el jefe del Departamento de Homicidios, comisario Alberto Cantero, explicó cuál sería la hipótesis que manejan los investigadores sobre el trasfondo del crimen.

Según indicó, el ataque estaría relacionado con una pelea ocurrida dentro de una pista bailable durante la jineteada y con una posterior intención de venganza contra el exnovio de la víctima fatal, identificado como Aníbal Javier Guanes López.

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Cantero explicó que las dos mujeres presuntamente conocían la identidad y el lugar de residencia de la persona que habría agredido a Alcides Ramos Osorio, alias Ka’i. Dicha gresca quedó grabada en cámaras de circuito cerrado del local.

“A raíz de la pelea que ocurrió dentro de la pista bailable. El siguiente punto era la venganza contra el exnovio. Serían las dos mujeres quienes conocerían la identidad y el lugar de residencia de la persona que agredió a Alcides”, dijo.

Delvalle quería venganza tras pelea

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, los sospechosos habrían raptado a las mujeres y posteriormente se habrían percatado de que Rebeca conocía a uno de los integrantes del grupo.

“Según información recabada, Júnior se sintió muy ofendido al recibir agresión uno de sus invitados; entonces, quería vengar eso. Con ese afán, raptaron a estas mujeres”, mencionó.

De acuerdo con la información recabada por los investigadores, los sospechosos habrían raptado a las mujeres y posteriormente se habrían percatado de que la hoy víctima fatal conocía a uno de los integrantes del grupo.

“En ese proceso de rapto de las mujeres, se dieron cuenta de que Rebeca conocía a uno de los integrantes de estas tres personas; entonces, decidieron borrar toda evidencia, lo que indicaba el asesinato de estas dos mujeres”, dijo.

Policía descarta, por ahora, otras hipótesis

El comisario Luis López señaló que, hasta el momento, no se encontraron elementos que apunten a un trasfondo diferente al de una presunta venganza relacionada con la agresión física ocurrida durante la jineteada.

“No se encuentran indicios ni valoración de una supuesta venganza en contra de Rebeca y la amiga”, afirmó.

El jefe policial agregó que tampoco existen evidencias que vinculen a las dos mujeres con una supuesta red dedicada al tráfico de drogas.

Asimismo, señaló que no se cuenta con elementos que indiquen que Rebeca Martínez haya agredido directamente a Júnior Delvalle y que ello derivó en el ataque armado.

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Buscan determinar quién efectuó los disparos

Los investigadores aguardan los resultados de las pruebas de parafina para establecer si Delvalle efectuó los disparos contra las víctimas.

La prueba también podría aportar información para determinar si se utilizó una sola arma de fuego o más de una durante el ataque.

La Policía considera que estos elementos serán claves para precisar la participación de cada uno de los detenidos en el crimen.

Brindan seguridad al exnovio de la víctima

Tras el ataque, la Policía dispuso medidas de seguridad para el exnovio de Rebeca Martínez, debido a que una camioneta vinculada a los presuntos autores habría sido vista circulando frente a su vivienda después de la pelea registrada en la jineteada.

La medida responde a la hipótesis investigativa de que el hombre habría sido el objetivo inicial de la represalia y que las mujeres podrían haber sido atacadas debido a la información que presuntamente manejaban sobre él.

Con la detención de las tres personas, la Policía considera prácticamente cerrada la parte de la investigación relacionada con la autoría material del homicidio.

El comisario Alberto Cantero explicó que ahora los investigadores se concentrarán en determinar cómo se organizó y ejecutó la logística del hecho y cuál fue el nivel de participación de cada uno de los presuntos cómplices.

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Detenidos son considerados de alta peligrosidad

Por su parte, el comisario Marcelino Espinoza señaló que los tres detenidos son considerados “criminales de alta peligrosidad”.

Como parte del procedimiento fueron incautadas armas largas, entre ellas fusiles, que estaban en poder de los sospechosos.

Espinoza agregó que los detenidos son identificados por los investigadores como presuntos integrantes de una banda dedicada a los denominados “piratas del asfalto”.

En ese sentido, la Policía verificará si las armas incautadas fueron utilizadas anteriormente en otros hechos delictivos, especialmente en asaltos contra transportadoras de caudales y de mercaderías.