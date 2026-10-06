A La Gran 7-30
06 de octubre de 2026 a la - 09:27

AUDIO: Granizada dejó escuela como un “colador”: piden dos tejas por alumno

Techo de edificio dañado con agujeros, persona de pie cerca del borde, vegetación densa al fondo.
Vista aérea del techo del colegio, severamente dañado por el granizo. La comunidad educativa teme que las nuevas lluvias pronosticadas agraven la situación.Claudio Genes
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