A La Gran 7-30
06 de octubre de 2026 a la - 12:31

AUDIO: Granizada dispara hasta cinco veces la demanda de tejas

Hombre en camiseta azul y guantes oscuros organiza tejas terracota apiladas en un vehículo en un ambiente industrial.
Trabajador acomodando tejas en un depósito de materiales, sector que experimentó un repunte en las ventas debido a los daños causados por la granizada en el área metropolitana y el departamento Central.Osmar Henry
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