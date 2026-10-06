A La Gran 7-30
06 de octubre de 2026 a la - 10:16

AUDIO: “La gente se da cuenta de la soberbia del presidente de la República”, dice diputado Mauricio Espínola sobre derrota de Camilo Pérez en Asunción

Mauricio Espínola de piel clara, con traje negro y corbata naranja, habla frente a micrófonos en un entorno interior neutro.
Mauricio Espínola, diputado ANR - FRABC TV
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