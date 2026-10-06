“Tu vida o la de tu novio”, le dijo supuestamente Junior a Rebeca antes de dispararle en la cabeza

Junior Ramón Delvalle Almeida, de 30 años, alias Polaco o Peluquero, fue capturado hoy martes 6 de octubre, a las 07:30 aproximadamente, en una parada de pasajeros situada en la Ruta PY18, entre los municipios de Tebicuary-mi y La Colmena, en el departamento de Paraguarí.

El director de Policía de Paraguarí, comisario general inspector Ricardo Orué Salinas, confirmó que una persona que pasaba por el lugar vio al hombre “en actitud sospechosa” y que por eso avisó a la comisaría de Tebicuary-mi, cuyos agentes fueron a verificar la información, pero a bordo de un vehículo particular.

Efectivamente, cuando los policías llegaron junto al sospechoso, éste no opuso resistencia a su captura, ya que estaba muy cansado, contó el comisario general.

El crimen en Eusebio Ayala

Junior era buscado desde el 28 de setiembre pasado, cuando supuestamente comandó el grupo que secuestró y mató a Rebeca Martínez Aricayé, de 28 años, y dejó agonizando a Carolina Raquel Aguilar, de 32 años, en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera.

Las mujeres fueron baleadas en la cabeza después de una fiesta de jineteada que se hizo en la compañía Jaula Cue de dicho distrito, durante la cual se desató una pelea entre el exnovio de Rebeca, Aníbal Javier Guanes López, de 21 años, y el grupo de Junior, que a su vez estaba conformado también por su cuñado Édgar Clodomiro Rodríguez Merlo, de 28 años, alias Chule, y Alcides Ramos Osorio, de 39 años, alias Ka’i.

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Chule fue detenido ayer de mañana y Ka’i cayó a la tarde, ambos en el distrito de Borja, departamento de Guairá, en un rastrillaje policial.

Polaco, Chule y Ka’i deben comparecer ahora ante la fiscala de Eusebio Ayala, Norma Concepción Salinas Daiub, quien de hecho ya había imputado a los dos primeros por homicidio doloso agravado, aunque ahora el proceso alcanzaría también al último de los citados.

Polaco ya tenía varias órdenes de captura previas por asalto, Chule usaba una tobillera electrónica por robo de vehículos y Ka’i también era buscado por asalto.

Según los datos obtenidos, tras ser capturados Chule y Ka’i revelaron importantes detalles a los policías que efectuaron el rastrillaje en Borja.

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Chule, por ejemplo, contó supuestamente que Junior fue el que le disparó a las dos chicas, molesto porque estas no consiguieron que el exnovio de Rebeca saliera de su casa cuando fueron a buscarlo para cobrar venganza por la pelea en la fiesta de jineteada.

Se tiró de la camioneta

“Tu vida o la de tu novio”, supuestamente le dijo Junior a Rebeca. Esta último llamó insistentemente a su exnovio por celular, pero él nunca contestó.

Como era inminente que la asesinaran, Rebeca efectuó una maniobra desesperada al arrojarse de la camioneta en la que estaba en cautiverio.

Sin embargo, sus captores la recogieron de nuevo y como ya estaba seriamente lesionada, se deshicieron de ella con dos disparos.

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La amiga de Rebeca, Carolina, entonces también fue baleada en la cabeza ya que había presenciado el ataque. Después, fueron a abandonar los cuerpos en el cementerio de Eusebio Ayala y huyeron de la ciudad.

Estos datos fueron aportados por los detenidos, de acuerdo con los policías intervinientes.

De hecho, la misma versión es la que fue informada a la Fiscalía.