A La Gran 7-30
12 de octubre de 2026 a la - 11:04

AUDIO: A 10 años del secuestro de Félix Urbieta, familia clama el fin de la incertidumbre

Hombre mayor sonriente en camisa de rayas rojas y blancas, junto a dos mujeres, una con blusa blanca y otra con vestido naranja.
Fotografía de Félix Urbieta publicada por sus familiares en redes socialesFacebook: Norma Elizabeth Urbieta Agüero
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