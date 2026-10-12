¿Lluvias y tormentas? Así estará el tiempo este lunes

El lunes comienza con un ambiente fresco a cálido en Paraguay, según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Para la tarde, se espera que las condiciones se mantengan predominantemente frescas en el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en las demás localidades el ambiente será cálido.

Las temperaturas máximas previstas para la jornada oscilarán entre los 19 y 28 °C.

Sin embargo, el principal factor meteorológico de este lunes será la presencia de lluvias y tormentas, que afectarán de manera generalizada al territorio nacional.

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Lluvias y tormentas podrían generar tiempo severo

La DMH advierte que existe una elevada probabilidad de que el sistema de tormentas genere fenómenos de tiempo severo de forma puntual.

Entre las condiciones previstas se encuentran ráfagas de viento cercanas o superiores a los 90 km/h, además de lluvias moderadas a fuertes.

De acuerdo con el reporte, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 40 y 120 milímetros, lo que refleja el potencial de lluvias intensas durante la jornada.

Alerta de tormentas vigente

La DMH mantiene una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Según el reporte, las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura. Por este motivo, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la mañana de este lunes.

La zona de cobertura comprende el norte, centro, este y sur de la Región Oriental, además del sur de la Región Occidental o Chaco.

La alerta incluye el sur de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Sur de Central, Ñeembucú, Canindeyú y sureste de Presidente Hayes.