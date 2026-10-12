Alerta meteorológica: emiten aviso por tormentas severas y posible granizo en 12 departamentos

La Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico especial a las 03:32 de este lunes 12 de octubre de 2026, alertando sobre la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizo de forma puntual.

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De acuerdo con el reporte oficial, celdas de tormenta continúan en pleno desarrollo sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de las primeras horas de la jornada.

Zonas afectadas

El sistema de inestabilidad abarca gran parte del país, afectando el norte, centro, este y sureste de la Región Oriental, así como el sur de la Región Occidental.

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Los departamentos en bajo aviso de tiempo severo son: Concepción, San Pedro (sur), Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Amambay (norte) y Canindeyú en la Región Oriental. Mientras que en la Región Occidental solamente el sur de Presidente Hayes se verá afectado.

Recomendaciones

Ante el riesgo de ráfagas de viento fuertes y precipitaciones de elevada intensidad en periodos cortos, las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones al circular por las vías públicas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.