A La Gran 7-30
12 de octubre de 2026 a la - 11:04

AUDIO: Crecida del río Paraná superó la capacidad de regulación de Itaipú: “Ya nos está sobrepasando”

Las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica Itaipú permanecen abiertas.
Las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica Itaipú permanecen abiertas.Gentileza
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