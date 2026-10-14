A La Gran 7-30
14 de octubre de 2026 - 11:39

AUDIO: Caos por cierre de la Costanera pudo haber sido mayor: “Iban a cerrarnos 24 horas durante 5 días”

Camioneta blanca y automóvil gris en una calle congestionada rodeada de árboles y edificios.
Tráfico lento en la Avenida Artigas y Costanera de Asunción, con varios vehículos estacionados en la vía.SILVIO ROJAS FALCON
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