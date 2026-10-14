Feminicidio en Villarrica: matan a una mujer que se resistió a una violación

Un nuevo caso de feminicidio se produjo alrededor de las 02:30 de hoy miércoles 14 de octubre, en un yuyal del barrio Santa Librada de la ciudad de Villarrica, capital del departamento de Guairá.

La víctima fatal fue identificada como Teresita Dejesús Sánchez Báez, de 27 años, quien falleció por asfixia por estrangulamiento.

La mujer fue hallada semidesnuda, por lo que los investigadores presumen que fue asesinada al resistirse a ser sometida sexualmente.

Fuentes de la Policía Nacional (PN) informaron que la joven salió de la cárcel Comple de Emboscada el 2 de octubre pasado, según los datos que figuran en el sistema informático de la institución.

Teresita había sido detenida por última vez el 27 de febrero de este año en la fracción San Agustín del mismo municipio, luego de un robo domiciliario y en posesión de una porción de marihuana.

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Sospechoso del feminicidio en Villarrica confesó el crimen a la Policía

El nuevo director de Policía de Guairá, comisario principal Sergio Daniel Sosa López, encabezó esta mañana la operación de captura del principal sospechoso, Pablo Storm Chamorro, de 20 años, quien también registra varios antecedentes penales.

En declaraciones inciales a la Policía, Storm confesó el crimen y dijo que momento antes estaban consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. Siempre de acuerdo con la versión del sospechoso, en ese contexto se dio produjo una discusión, durante la cual atacó a la víctima.

Según los datos, un vecino escuchó a la madrugada una discusión en el yuyal y cuando fueron a revisar encontraron el cuerpo de la mujer. De acuerdo con los manejados por los investigadores, víctima y victimario estarían en situación de adicción.