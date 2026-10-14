Policiales
14 de octubre de 2026 - 10:16

Feminicidio en Villarrica: matan a una mujer que se resistió a una violación

Mujer con camiseta celeste y hombre con camiseta negra, ambos visiblemente preocupados en ambiente policial.
Teresita Dejesús Sánchez Báez, ahora fallecida, y Pablo Storm Chamorro, ahora capturado, autor confeso de feminicidio ocurrido hoy en Villarrica.Gentileza

Una mujer que salió recientemente de la cárcel fue asesinada aparentemente por resistirse a ser violada. El nuevo caso de feminicidio sucedió esta madrugada en Villarrica y hay un detenido como principal sospechoso.

Por ABC Color
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Un nuevo caso de feminicidio se produjo alrededor de las 02:30 de hoy miércoles 14 de octubre, en un yuyal del barrio Santa Librada de la ciudad de Villarrica, capital del departamento de Guairá.

La víctima fatal fue identificada como Teresita Dejesús Sánchez Báez, de 27 años, quien falleció por asfixia por estrangulamiento.

La mujer fue hallada semidesnuda, por lo que los investigadores presumen que fue asesinada al resistirse a ser sometida sexualmente.

Fuentes de la Policía Nacional (PN) informaron que la joven salió de la cárcel Comple de Emboscada el 2 de octubre pasado, según los datos que figuran en el sistema informático de la institución.

Teresita había sido detenida por última vez el 27 de febrero de este año en la fracción San Agustín del mismo municipio, luego de un robo domiciliario y en posesión de una porción de marihuana.

Sospechoso del feminicidio en Villarrica confesó el crimen a la Policía

El nuevo director de Policía de Guairá, comisario principal Sergio Daniel Sosa López, encabezó esta mañana la operación de captura del principal sospechoso, Pablo Storm Chamorro, de 20 años, quien también registra varios antecedentes penales.

En declaraciones inciales a la Policía, Storm confesó el crimen y dijo que momento antes estaban consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes. Siempre de acuerdo con la versión del sospechoso, en ese contexto se dio produjo una discusión, durante la cual atacó a la víctima.

Según los datos, un vecino escuchó a la madrugada una discusión en el yuyal y cuando fueron a revisar encontraron el cuerpo de la mujer. De acuerdo con los manejados por los investigadores, víctima y victimario estarían en situación de adicción.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.