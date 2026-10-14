Accidente sobre Mariscal López: conductor volcó y admitió que tomó “un poquitito”

Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este miércoles sobre la avenida Mariscal López, en la intersección con la calle Máximo Lira. Dos vehículos estuvieron involucrados: un Volkswagen Gol y un Toyota Vitz.

El Gol era conducido por Facundo Bogado Pérez, de 22 años. El Vitz, por Iván Núñez Ramírez, de 28. Según testigos, el Gol circulaba a alta velocidad por Mariscal López cuando rozó al Vitz y terminó volcando sobre Máximo Lira. Ambos conductores salieron ilesos.

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“Estaba super borracho”

Núñez relató que el Gol venía “muy fuerte” y que, al esquivar un Toyota Corolla estacionado, el vehículo lo chocó. Según su versión, el impacto lo arrojó hacia la banquina y el otro conductor perdió el control.

El conductor del Vitz aseguró que Bogado “estaba tomado” y “super borracho”. Contó que vecinos y curiosos acudieron rápidamente a asistir al joven. Aun así, afirmó que este se encontraba bien al momento de ser auxiliado.

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El conductor del Gol admitió que tomó

Consultado en el lugar, Bogado sostuvo que no suele transitar por la zona y que frenó “muy de golpe” al intentar esquivar el otro vehículo, pero que “no le dio el tiempo”. Negó que viniera a gran velocidad. Admitió haber consumido alcohol: “Un poquitito”, dijo.

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El joven reconoció que está mal conducir en esa condición, pero afirmó que no bebió “al punto de no poder controlar”. Aclaró que su auto rozó al otro vehículo, pero no llegó a impactar de lleno. Pidió a los jóvenes que no tomen si van a manejar, “aunque sea una gota”.

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Daños y un reclamo

Según Núñez, ambos vehículos sufrieron daños importantes. El suyo quedó con el costado dañado y una llanta rota. Lamentó que se trate de su herramienta de trabajo, que adquirió recientemente. Dijo además que no es la primera vez que le ocurre algo así por culpa de un conductor ebrio, y reclamó contra quienes manejan en esas condiciones y a velocidad por la ciudad.