Crisis en Honor Colorado: Meza abre la puerta a un nuevo movimiento para Alliana

El diputado cartista Hugo Meza abrió la posibilidad de crear un nuevo movimiento colorado para impulsar la precandidatura presidencial de Pedro Alliana en las elecciones generales 2028.

La iniciativa surge en medio de la crisis interna de Honor Colorado, luego de que Cartes comunicara a Alliana su decisión de respaldar al ministro Juan Carlos Baruja para la precandidatura presidencial, según relató el actual vicepresidente de la República.

Meza sostuvo que los dirigentes, diputados y gobernadores que respaldan a Alliana lo alientan a mantener su precandidatura, incluso fuera de Honor Colorado.

“Evidentemente, se impone un gran diálogo para construir un espacio diferente, atractivo, competitivo que asegure primero ganar las internas y luego las generales 2028”, expresó.

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Aguardan oficialización de eventual salida de HC

Sin embargo, evitó adelantar el nombre que tendría la eventual agrupación y aclaró que todavía no existe una denominación definida.

El diputado señaló que los impulsores de Alliana aguardarán a que se formalice su salida de Honor Colorado antes de avanzar en la conformación de un nuevo movimiento.

“Seguramente, vamos a tomarnos el tiempo suficiente, una vez que sea oficial de que estamos fuera de Honor Colorado, para construir un nuevo espacio de adhesión, que pueda escucharle a todos y no esté a merced de una imposición de un grupo de poder”, manifestó.

Disputa por chapa abrió crisis en HC

Ante la decisión de Cartes de impulsar a Baruja, el actual vicepresidente ratificó su precandidatura y no descartó competir desde un espacio distinto al de Honor Colorado.

Meza cuestionó la manera en que se tomó la decisión y afirmó que Alliana fue “cambiado a dedazo” por Cartes. También responsabilizó a determinados dirigentes del cartismo, a quienes calificó de “mordedores sin votos de la calle España”, por lo que describió como una “ruptura casi irreversible” y una “tormenta política” dentro del movimiento.

El diputado sostuvo que el conflicto no se limita a la definición de una chapa, sino que también refleja diferencias sobre la participación de los dirigentes en las decisiones internas y el estilo de liderazgo del sector.

“Si uno mira el escenario, simplemente lo que se ha solicitado es ser escuchado y que uno sea partícipe de la construcción de un nuevo estilo de liderazgo y de poder dentro de HC, que lastimosamente no se vio”, afirmó.

Meza cuestiona el respaldo político a Baruja

El legislador también puso en duda que el respaldo de Cartes a Baruja se traduzca en una adhesión equivalente de la dirigencia colorada.

Según Meza, el ministro cuenta con la simpatía del líder de Honor Colorado, pero no necesariamente con el acompañamiento de las bases y los dirigentes políticos.

En ese sentido, sostuvo que, si Baruja no consiguió reunir suficientes adhesiones como precandidato a vicepresidente, su posicionamiento como aspirante a la Presidencia tampoco garantizaría un respaldo mayoritario.

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Alliana mantiene respaldo de diputados y gobernadores

Pese al conflicto con Cartes, Meza rechazó la interpretación de que el presidente Santiago Peña se encuentre sin respaldo político por su apoyo a Alliana.

El diputado aseguró que el presunto bloque conformado por Peña y Alliana cuenta con el acompañamiento de unos 40 diputados, de casi todos los gobernadores y de intendentes recientemente electos.

Meza agregó que el grupo político conformado alrededor de diputados y gobernadores, al que atribuyó también el respaldo de Peña, buscará disputar espacios de poder en el corto plazo.

“Si te fijás las declaraciones de ayer, fue un absoluto respaldo mayoritario a la candidatura de Alliana. Eso demuestra que este espacio vino para quedarse. Este grupo de poder que hemos construido fuertemente entre diputados y gobernadores, que cuenta con el respaldo de Peña, va a disputar los espacios de poder en corto tiempo”, añadió.

Propone dialogar con Mario Abdo y Hugo Velázquez

Entre las alternativas que mencionó para la eventual construcción de un nuevo movimiento colorado, Meza incluyó el diálogo con los referentes de la disidencia colorada Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.

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El diputado consideró que, si el objetivo es construir un espacio político diferente, será necesario conversar con ambos dirigentes.