A La Gran 7-30
14 de octubre de 2026 - 11:17

AUDIO: Celeste Amarilla: “celebro que el Partido Colorado se haya hartado de su amo”

Celeste Amarilla, con chaqueta azul y aretes, habla en un podio rodeada de micrófonos de medios de comunicación.
Celeste Amarilla, senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)ABC TV
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.