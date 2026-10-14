A La Gran 7-30
14 de octubre de 2026 - 11:31

AUDIO: Crisis en Honor Colorado: temen “golpe” a Bachi Núñez en el Congreso

El presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, antes de ingresar a la sala de sesiones del Senado.
Senado Gentileza
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