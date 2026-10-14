A La Gran 7-30
14 de octubre de 2026 - 11:42

AUDIO: ¿Se alejará de Cartes? “Bachi” Núñez habla de su futuro político tras la crisis en HC

Basilio Bachi Núñez pide a sus colegas abandonar la sesión. Foto : Prensa Senado.
Basilio Bachi Núñez pide a sus colegas abandonar la sesión. Foto : Prensa Senado.
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