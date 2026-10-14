AUDIO: Senado a prueba: Filizzola plantea remover a todo el directorio del BCP por presunto mal desempeño

A La Gran 7-30
14 de octubre de 2026 - 11:20

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Carlos Carvallo en traje oscuro y gafas, habla en podio marcado con 'GOBIERNO DEL PARAGUAY'.
Carlos Carvallo, presidente del Banco Central, habla en conferencia de prensa tras reunión con Santiago Peña.Arcenio Acuña
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