A La Gran 7-30
15 de octubre de 2026 - 12:01

AUDIO: El Niño: SEN advierte que Paraguay podría enfrentar una crecida histórica como la de 1983

AME6102. CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY), 14/10/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra soldados del Ejército Paraguayo evacuando una vivienda afectada por la crecida del Río Paraná este miércoles, en Ciudad del Este (Paraguay). Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina- tras las inundaciones causadas por el río Paraná a raíz de las lluvias de los últimos días asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME6102. CIUDAD DEL ESTE (PARAGUAY), 14/10/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra soldados del Ejército Paraguayo evacuando una vivienda afectada por la crecida del Río Paraná este miércoles, en Ciudad del Este (Paraguay). Más de 600 familias han sido evacuadas en los departamentos paraguayos de Alto Paraná (este) -fronterizo con Brasil-, Misiones y Ñeembucú (sur) -colindantes con Argentina- tras las inundaciones causadas por el río Paraná a raíz de las lluvias de los últimos días asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Ministerio de Defensa de Paraguay / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Ministerio de Defensa de Paraguay
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