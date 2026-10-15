¿Problemas para transferir o pagar hoy? BCP confirma fallas técnicas en el Sipap

Esta mañana, usuarios manifestaron tener inconvenientes a la hora de utilizar su ebanking para realizar pagos, transferencias y demás funciones. El problema no afectaba a una sola entidad bancaria y el BCP confirmó que el Sipap está “experimentando inconvenientes técnicos. Se está trabajando para restablecer el servicio en la brevedad posible. Agradecemos su comprensión”, dijeron en un escueto comunicado sin dar más detalles.

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¿Qué es el Sipap?

El Sipap es la infraestructura tecnológica automatizada del BCP que permite realizar transferencias de fondos y transacciones electrónicas entre bancos, financieras, cooperativas y billeteras de forma segura y rápida.

Esta plataforma tecnológica, permite realizar las transferencias financieras de los clientes de los bancos en tiempo real sin necesidad de utilizar dinero físico. Las mismas tienen un límite que en la mayoría de los bancos suele ser de hasta G. 10.000.000, según el BCP. La liquidación (es decir la transferencia) se hace en tiempo real y de forma segura, las 24 horas del día, durante los siete días de la semana.

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En un principio, su implementación se dio dentro del horario de atención bancaria, pero desde el año 2022, el sistema ya opera con cobertura de 24 horas durante todos los días, incluyendo fines de semana y feriados.

Se comunica a la ciudadanía que el Sistema de Pagos (SIPAP) está experimentando inconvenientes técnicos. Se está trabajando para restablecer el servicio en la brevedad posible. Agradecemos su comprensión. — Banco Central del Paraguay (@BCP_PY) October 15, 2026

En abril pasado, Liana Caballero integrante del directorio del BCP comentó a ABC Color que tras la implementación del sistema de pagos instantáneos por medio de alias en 2023, la mayoría de los pagos instantáneos a través de Sipap se realizan por ese método y que desde su implementación, este tipo de transacción ya superó a la extracción de dinero físico de los cajeros automáticos