Acta del directorio del BCP observa situación de solvencia de Ueno Bank

Salen a la luz más documentos del Banco Central del Paraguay (BCP) que hacen alusión a advertencias internas sobre Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez SAE. Hay al menos un memorándum que apunta a una sesión del directorio de la banca matriz; en esa sesión del 19 de junio de 2026 se habrían advertido observaciones sobre la entidad bancaria que –desde la asunción del presidente Santiago Peña hasta agosto de este año– ha captado unos G. 4,8 billones (alrededor de US$ 850 millones) de entidades estatales y del IPS.

El BCP está presidido por Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno (hoy Ueno Bank), mientras que los demás miembros del directorio son: Liana Caballero, Carmen Marín, Miguel Mora y Marco Aurelio González, exprocurador.

Es justamente un memorando dirigido a la Superintendencia de Bancos el 29 de junio pasado, firmado por la directora Carmen Marín, el documento que detalla cómo el directorio del BCP habló sobre advertencias acerca de cifras consignadas por Ueno Bank en su balance de 2025.

El dossier describe cuestionamientos que se centran en las operaciones con empresas vinculadas y en el nivel de cumplimiento del plan de factibilidad, a dos años de la aprobación de su fusión con Visión Banco. Además, el documento analiza la solvencia de Ueno Bank y señala que, si se deducen del capital principal sus inversiones en las empresas Red Digital SA y Red Digital de Procesamiento SA, el banco quedaría en “una posición de mayor déficit de solvencia patrimonial” (sic).

PARTICIPACIÓN POR US$ 146 MILLONES

El 29 de junio de 2026, la Superintendencia de Bancos (SIB), a cargo de Holger Insfrán, recepcionó el memorando. En ese escrito se analizan dos inversiones declaradas por Ueno Bank en su balance al cierre del ejercicio fiscal 2025. Se trata de las participaciones con aportes en Red Digital SA (Upay) por G. 236.231 millones, y en Red Digital de Procesamiento SA (Wepa), por G. 640.409 millones. Ambos montos suman G. 876.640 millones (US$ 146 millones).

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El informe señala que, desde la perspectiva prudencial, históricamente las entidades supervisadas por el BCP (bancos/financieras), convertían, en caso que correspondiera, esas participaciones en filiales (una sociedad en la que el banco tiene participación societaria por encima del 51%), para deducir la inversión y calcular el capital principal.

El capital principal es la suma del capital integrado por la entidad bancaria, los adelantos irrevocables a cuenta de integración y la reserva legal, menos las participaciones en entidades filiales.

En palabras más sencillas, los bancos y financieras deben restar este tipo de inversiones de su capital principal para obtener su índice de solvencia o capital regulatorio, según la ley de bancos. Esta misma norma dice que existe un cálculo matemático para establecer el porcentaje de ese índice de solvencia, en donde con respecto al capital principal no debe ser inferior al 8%.

El memorando del 29 de junio de 2026 señala que las normativas legales establecen estos parámetros, con el fin de evitar que “las entidades sobrestimen su capacidad patrimonial y de preservar una medición adecuada de su solvencia, conforme a la ley vigente”. Es decir, declaren dos veces esa inversión o participación en una determinada sociedad.

Luego de estas explicaciones técnicas, el documento transcribe lo que es un análisis de Ueno Bank con respecto a su participación en la procesadora (REDIPRO SA), declarada como empresa vinculada en el balance 2025, “teniendo en cuenta su magnitud y su impacto potencial sobre los indicadores patrimoniales” (sic).

Seguidamente, de manera textual señala que: “A la fecha, según la información disponible, no se concretó la conversión a filial de RED DIGITAL PROCESAMIENTO S.A. El análisis debe centrarse en los principios prudenciales de la supervisión bancaria. Esta situación podría debilitar aún más la solvencia de la entidad, en un contexto en el que se exigió el fortalecimiento del capital y, por tanto, ubicaría a la entidad en una posición de mayor déficit de solvencia patrimonial” (sic).

SIN RASTROS DEL INFORME A DOS AÑOS DE LA FUSIÓN

Además de examinar la solvencia de Ueno Bank, la directora del BCP remite la constancia de su posición asentada en el Acta Nº 27 del 19 de junio de 2026 sobre el grado de cumplimiento del plan de factibilidad de la fusión con Visión Banco, autorizada en 2024.

El escrito recuerda que la Resolución Nº 32 (del 27 de mayo de 2024) obligaba a la SIB a realizar una revisión continua de dicho plan y a presentar un informe pormenorizado al directorio del BCP al menos cada dos años. Sin embargo, al 29 de junio de 2026, el directorio aún no había recibido la actualización correspondiente.

Ante la falta del reporte, el memorando describe diversas observaciones a los estados financieros de 2025 sobre operaciones con partes vinculadas. Aparecen: Valores al cobro, por G. 796.172 millones, de los cuales el 23% correspondería a empresas vinculadas; Otras ganancias diversas, por G. 497.944 millones, monto del que el 61% provendría de vinculadas, y Créditos diversos, por G. 721.669 millones, cuyo 52% correspondería a empresas ligadas, por anticipos a proveedores de software, gastos pagados por adelantado y otros conceptos.

SOSPECHAS SOBRE MÁS EMPRESAS VINCULADAS

En el rubro de créditos y contingencias, la auditoría del banco privado solo consideró a cinco empresas del Grupo Vázquez SAE. Por este motivo, a través del memorando del 29 de junio pasado, se solicitó a la SIB una revisión exhaustiva para identificar vinculaciones directas o indirectas, exposiciones y riesgos asociados al grupo empresarial.

El documento también analizó los dos fideicomisos constituidos por Ueno Bank: uno de G. 2,5 billones para gastos e inversiones del plan de fusión, y otro de G. 2,6 billones para la cartera con tratamiento especial (cartera vencida del desaparecido Visión Banco).

Banca matriz tiene informes sobre banco desde 2025

Este nuevo documento refuerza las sospechas de que la entidad matriz ocultó información clave al Senado que pidió informes sobre Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez). Esta documentación es independiente del memorando enviado el 10 de julio de 2026 por Fernando Rivarola, exgerente de supervisión, cuatro días después de que el presidente Santiago Peña lo nombrara miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

En su escrito, Rivarola recomendó rechazar la venta de la cartera morosa de Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA a Vinanzas –otra firma del Grupo Vázquez– y advirtió sobre la concesión irregular de créditos a las empresas Franede SA, Aime SA Corredora de Seguros y Tuiu SA, operaciones que excedieron los límites regulatorios. Además, cuestionó el uso indebido de los desembolsos.

El BCP argumentó ante el Senado que el correo de Rivarola no ingresó por canales oficiales y no requería trámite institucional, asegurando que el exceso se subsanó.

El memorando igualmente complementa el informe emitido el 8 de junio de 2026 por la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS), que citó irregularidades operativas no reportadas al Senado. El análisis reveló que los nuevos propietarios de las empresas vinculadas a Ueno Bank eran sus propios exdirectivos o empleados del grupo. Mowi SA, por ejemplo, pasó en setiembre de 2025 a manos de José Sala (exsubgerente de Ueno) y Sergio Pizzurno (exgerente del Grupo Vázquez).

Grupo Hendy SA pasó a Vanessa Godoy y Óscar Urdapilleta (empleados de la firma Itti) y Grupo MSA pasó a Óscar Urdapilleta y Diego Gómez (CEO de Hanoi SA - Monchis).

Estas sociedades accedieron a multimillonarios sobregiros y préstamos “a sola firma”, sin garantías ni sustento documental. Ueno canalizó alrededor de US$ 146 millones (G. 880.000 millones) hacia estas empresas en un período de siete meses, lo que representó el 35% del patrimonio efectivo del banco y superó ampliamente el límite legal (20%). Los fondos otorgados se transferían de forma inmediata a otras firmas del grupo (Itti, Redipro y Redisa) para cubrir sobregiros y gastos operativos.

MAÑANA: Una adenda al Fideicomiso para incluir gastos no habilitado.