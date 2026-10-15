Ueno Bank: exministro advierte sobre dudas en torno al rol del BCP

Tras las observaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank, asentadas en un acta del directorio del 19 de junio de 2026, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira expresó su preocupación. Sostuvo que es necesario conocer qué medidas se tomaron a partir de esas discusiones y consideró que las respuestas de la institución al Senado fueron débiles.

Las declaraciones se producen tras la difusión de un memorando del BCP, fechado el 29 de junio de 2026, que recoge observaciones surgidas del análisis de los estados financieros de Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez SAE, al cierre de 2025.

Uno de los puntos señalados en la documentación advierte que la entidad bancaria podría ubicarse en una “posición de mayor déficit de solvencia patrimonial”.

El caso adquiere relevancia por los US$ 850 millones de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS) que están bajo custodia de la entidad.

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Ferreira pide conocer qué medidas adoptó el BCP

Para Ferreira, la existencia de observaciones en las actas del directorio plantea qué acciones se dispusieron posteriormente para atender los puntos identificados.

“Hay que ver qué medidas se tomaron a partir de esas discusiones”, manifestó.

El planteamiento apunta a la necesidad de conocer si las deliberaciones internas del BCP derivaron en medidas concretas de supervisión, seguimiento o corrección respecto de la situación financiera de Ueno Bank.

La documentación se suma a otros antecedentes, entre ellos un memorando del exgerente de Supervisión y un informe elaborado por la Intendencia de Entidades Financieras Sistémicas (EFS). Estos elementos motivaron un pedido de revisión exhaustiva a la Superintendencia de Bancos.

Cuestionamientos a las respuestas del BCP al Senado

Ferreira también volvió a cuestionar las explicaciones que la banca matriz brindó al Senado sobre los temas vinculados con Ueno Bank. A su criterio, las respuestas no abordaron de manera suficientemente amplia los distintos puntos en discusión.

“Fue una respuesta débil. No ha habido una respuesta trabajada o, por lo menos, que sea general sobre todos los temas”, remarcó.

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El economista sostuvo que la aparición de nuevos documentos alimenta los interrogantes sobre el tratamiento institucional de las observaciones y sobre la información proporcionada a los legisladores.

En ese sentido, consideró que las explicaciones del BCP no contribuyeron a despejar las dudas. La cuestión, según su planteamiento, no se limita a las observaciones financieras identificadas, sino que también abarca la manera en que la autoridad monetaria ejerce sus funciones de regulación y control.

Actuación del BCP, bajo la lupa

En esa línea, Ferreira manifestó su preocupación por el papel del Banco Central como organismo encargado de regular y supervisar el sistema financiero paraguayo.

“Hay cosas que están saliendo que son llamativas con relación al banco y que son las cosas que hay que fortalecer”, expresó.

El economista utilizó una comparación futbolística para describir sus cuestionamientos a la actuación de la autoridad monetaria. Según sostuvo, el BCP debe desempeñarse como un árbitro imparcial en el caso de Ueno Bank.

“La autoridad monetaria, el réfere, deja muchas dudas en su actuar. Es como que vayas a un partido de fútbol y decís que el árbitro está comprado, cobra solo para un equipo y no para el otro. Esto es lo que se empieza a notar con todos los documentos. Eso suma una duda más. Las respuestas que dio el BCP al Senado no ayudan a aclarar”, destacó.

Qué se sabe sobre el acta y las observaciones a Ueno Bank

El memorando del 29 de junio de 2026 hace referencia a observaciones asentadas en un acta del directorio del BCP del 19 de junio del mismo año, relacionadas con el análisis de los estados financieros de Ueno Bank al cierre de 2025.

Entre los puntos relevantes figura la posibilidad de un mayor déficit de solvencia patrimonial, un aspecto que requiere distinguir entre una advertencia técnica, una evaluación de riesgos y una eventual determinación formal del supervisor.